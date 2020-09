Hva gjør du hvis du ikke vet hvilke viner du liker? Følg disse rådene.

Hva gjør du hvis du ikke vet hvilke viner du egentlig liker? Jeg har laget et kompass som kan hjelpe deg til flere gode smaksopplevelser.

Er «bærete» duft en stil du liker? Eller foretrekker du dufter som minner om toast eller krydder?

Egentlig er hva jeg ønsker å oppnå, dette: Du trenger ikke like samme vin som meg.

Jobben min som vinanmelder er å bidra til at du finner vin du liker. Enklere sagt enn gjort. Forrige uke lanserte jeg en tolketjeneste. En liten guide for å hjelpe deg til å finne de rette ordene for å beskrive hva du vil ha. Men hva hvis utfordringen er enda mer grunnleggende? Hva hvis du ikke engang vet hva du liker?

Nå er vi nede på grunnfjellet, folkens. Jeg har laget en veiviser. Et kompass med fire retninger.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger ned i saken.

Ideen kom under et middagsbesøk i sommer. Samtalen rundt bordet hadde nok en gang dreiet over til å handle om vin, til min manns lavmælte fortvilelse. Mens jeg hentet noe på kjøkkenet, hørte jeg min beste venn komme med en nær briljant enkel oppsummering.