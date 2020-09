A-magasinet Matskolen Dette skal du aldri gjøre med pasta

Første gang kokk Henrik Henriksen smakte denne retten, ble det klart for ham hva suksessfaktoren ved pasta er.

Henrik J. Henriksen Kokk og medeier i flere restauranter i Oslo.

Den ultimate pastaretten på budsjett må være pasta mista. Den er basert på rester av et kosthold basert på mye industriell, tørr pasta. I en krukke på kjøkkenhyllen havner alle de tilfeldige stråene med spagetti som ikke engang er nok til å fylle en barnemunn, brukne skruer, knust fettuccini, halve orecchi og bunnen av penneposen. Når krukken er full, får også disse stakkarene et liv i rampelyset, nemlig i pasta mista – blandet pasta.

Ironisk nok, og fullstendig i tråd med tidsånden, ble jeg introdusert for denne ikoniske retten på en stjernerestaurant på den lille øya Salina utenfor Sicilia. Måltidet ellers var av den forglemmelige Michelin-sorten, godt og kjønnsløst, men denne ydmyke retten gjorde turen verdt. Ved første bit ble det klart hva suksessfaktoren ved pasta er. I mangel av et bedre ord kupper jeg «inkonsistens».

Store norske leksikon beskriver inkonsistens som «mangel på sammenheng; uoverensstemmelse», og det brukes vanligvis ikke om mat. Når jeg bruker det her, så mener jeg det handler om det paradoksale at vi vil at pastaen skal være så overkokt som mulig på utsiden, mens kjernen skal være det motsatte. «Al dente» er en tannløs måte å formidle dette på: at pastaen skal være litt underkokt, er å banalisere det.