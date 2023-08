A-magasinet Matskolen Grønt og mettende

– Man blir ikke mett av bare salat, vet du, sier mange. Jo, det kan du. Men legg gjerne til litt korn.

Publisert: 10.08.2023

Det er selvfølgelig bare tøv at man ikke kan bli mett av salat, men det handler om noe viktig: For hvis vi ikke vet hvilke grønnsaker vi skal bruke for å lage et fullverdig måltid, blir det sant. Rå agurk, tomat og salatblader alene er fryktelig godt, men ikke mye mer mettende enn et glass med vann. Om vi ikke legger like mye arbeid i grønnsaker som er mettende, som vi ville gjort med et stykke kjøtt eller fisk, blir det smakløst eller til og med uspiselig.

Korn som – ris, hvete og bygg – er byggesteinene i menneskeheten og grunnen til at vi er blitt så mange som vi er. Ikke kjøtt. Problemet er bare at vi ikke alltid er så flinke til å bruke hele spekteret av korn. Ristet, kokt eller dampet kan det være en fantastisk base for en salat. Bygger du ut smaksbildet med bakte, grillede eller tørkede grønnsaker, får du tilfredsstillelsen du er ute etter. Ost som feta eller parmesan gir fylde og proteiner, og med god olje blir det perfekt.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.