Psykolog Frode Thuen: Hjelp til selvhjelp

Ikke alle vil eller kan oppsøke profesjonell hjelp. Men det er mange gode råd å finne i bøker, podkaster og i fortrolige samtaler.

24.01.2023 19:54

Denne uken svarer jeg på to innlegg om det samme temaet: Hvordan man best kan hjelpe seg selv med relasjonelle utfordringer, uten å måtte oppsøke profesjonell hjelp. De to innsenderne har ganske ulike utgangspunkt og trekker frem litt forskjellige problemstillinger.

Det første innlegget er fra en godt voksen kvinne. Hun har hatt en oppvekst med lite kjærlighet og bekreftelse, noe som har gjort det vanskelig for henne i kjærlighetslivet. Hun har fått et råd fra en venninne om å oppsøke psykolog, men det har hun ikke råd til. Spørsmålet hennes er følgende:

Kan du anbefale noen bøker jeg kan lese og kanskje noen øvelser jeg kan gjøre for å forsøke å «reparere» meg selv? Jeg forstår jo at dette går imot din profesjon, men jeg tror ikke det vil bli mangel på pasienter for hverken deg eller dine kolleger, om vi mindre bemidlede kan få litt gratis inspirasjon på et bibliotek eller i avisen (som er gratis å lese på biblioteket). Inntil videre skriver jeg dagbok hver morgen. Jeg sier høyt til meg selv at jeg er god nok alene, at jeg trives i mitt eget selskap, og at jeg er både klok og sterk og skal klare dette! (Så håper jeg at jeg kan begynne å tro på det en dag…).

Les Frode Thuens svar lenger ned:

