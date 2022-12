A-magasinet Tvangsekteskap Abida Raja: – Jeg frykter ikke at noen vil skade meg, og jeg angrer ingenting

Abida Raja ble kalt årets modigste og fikk oppslag i alle aviser da hun ga ut bok. Så ble det stille.

I går 14:25

Det er grytidlig morgen 6. september 2022. Abida Raja har sovet dårlig. Hun står opp, sminker seg og styler det sølvgrå håret. På vei til forlaget i Oslo sentrum passerer hun en bokhandel. Hun lurer på om hun skal tørre å gå inn for å se boken om seg selv i hyllene. Anmelderne har allerede trillet terningkast fem og seks. 50-åringen kalles årets modigste, et stort forbilde. Hun er oppslag i alle landets aviser. For nyheten om at hun har skrevet boken «Frihetens øyeblikk» sammen med Håkon F. Høydal, har overrumplet de fleste. Hun innser at livet aldri blir som før.

– Det må ha vært overveldende dager?

