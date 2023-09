Førsteinntrykket skal ikke undervurderes.

Den norske maisen er her, og da skal vi spise mais til det tyter ut av ørene våre. Den enkleste og beste måten har alltid vært kokt kolbe i saltet vann og med en smørklump på. Det er enkelt, kjapt og smaker sublimt. Noen klarer likevel ikke å dy seg.

For et par år siden dukket Tiktok-trenden «corn rib» opp. Kolben ble splittet på langs, i strimler som kunne minne om spareribs, og retten spredte seg som ild i en tørr maisåker. Det tok ikke lang tid før flere proklamerte at de hadde originalen. Momofuku Ssam Bar i Brooklyn mente de hadde laget en fritert variant med blekksprutblekk-aioli allerede i 2017, mens HaiHai Ramen i Austin mente de serverte den så tidlig som i 2016.

