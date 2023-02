Fanget i andres hjem

Mishandling, voldtekt og fangenskap. Tusenvis av hushjelper i Oman lever under slavelignende forhold.





09.02.2023 13:07

Med fjærlette skritt sniker Shirley seg ut av huset mot bilen som venter utenfor. Hjertet banker, for hun vet at hun må åpne fire knirkende dører for å komme ut. Det er midt på natten, langt ute på landsbygda i Oman. Hovedstaden Muskat er fire timers kjøring unna. Familien hun har arbeidet som hushjelp for i fire måneder, sover. Det håper hun i hvert fall.

– Jeg tenkte at hvis de oppdager meg nå, så kommer de til å drepe meg, forteller Shirley senere.

