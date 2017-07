Uteskolen: Med barn i fjellet

Det er så lett å følge den tradisjonelle dannelsesreisen når det kommer til fjell-livet. Man starter i det små og flate, for så å utforske det store og bratte. Men for meg har det under hele oppveksten murret to mytiske navn i bakhodet: Turtagrø og Hurrungane.

Det har plaget meg at jeg aldri kom dit som barn. Fjellkjeden med Storen, Norges høyeste fjell som krever klatreferdigheter. Ekspedisjonshytta som brant ned og som er gjenreist i all sin prakt og ikke minst eventyreren William Cecil Slingsby.