Ok. Så er det kanskje en umulig oppgave. Å peke og fastslå at dette er Norges vakreste bakke. I et land som ofte fortoner seg som en eneste lang bakke. Det er mye høydeforskjell her, faktisk helt hinsides mye. Og en hel del er, litt avhengig av hvor glad man i utgangspunkt er i bakker, ganske så vakre.

Men la oss samle sammen mye av det vi i utgangspunktet ofte beskriver som vakkert: Utsikt til spisse fjell, skoglier fulle av planter og dyr, en dal med en blå innsjø i bunnen, ville fosser og – til slutt – et par majestetiske brearmer som velter over fjellene og siger ned mellom dalsidene.