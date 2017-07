Svarte, små kirsebær, gjerne med masse syre, er det perfekte utgangspunktet for denne desserten som må sies å være verdens enkleste kake: clafoutis.

Små kirsebær fulle av syre er rene smaksbomber som ber om å bli tilberedt, men det er ofte mye styr med steinene. I denne oppskriften er det meningen at steinene skal være med. Det er fordi de angivelig bidrar til mye smak fra et mandelaktig bitterstoff som finnes i kjernen av dem. Det sparer oss for masse arbeid, og det sies at kaken blir bedre. Det høres jo for godt ut til å være sant!