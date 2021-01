A-magasinet Siste ord Psykiater Finn Skårderud: – Fostersønnen kom fra et menneskelig landskap vi kaller faenskap Det er viktig at vi ikke er for redde når vi beveger oss omkring i verden.

Finn Skårderud Forfatter, psykiater og professor, direktør ved Villa SULT

Lars Fiske Illustratør

8 minutter siden

Vi beveget oss på tynn is. Men isen på vannet er trygg nå. Jeg er ekstra opptatt av tillit for tiden. I denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser, har jeg i dag kommet til E for Epistemisk tillit. Hva i all verden er det? «Episteme» kommer fra gresk og betyr «sikker viten». Det handler om å lære. Skal vi lære noe ordentlig, som å takle livet, må vi stole på dem vi skal lære av.

På glattisen møtte bikkja og jeg et par vi begge kjenner. La meg kalle den eldste for fosterfaren. Da heter den andre fostersønnen. Jeg har kjent dem i noen år nå. Jeg har fått lov til å ha en liten finger med i samspillet dem imellom. I dag skulle fosterfaren for første gang lære fostersønnen å mestre livet på glattisen, altså skøyter.

Det var svært fint å være sammen med dem. En både sliten og tilfreds gutt var i ferd med å mestre noe nytt.