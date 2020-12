Det første hotellarving Emilie Stordalen skal gjøre, handler ikke om hoteller. Norges mest kjente tribunesliter er ikke i tvil om hva han skal. Utelivsgründer Runar Eggesvik drømmer ikke bare om fest. Oslos varaordfører gleder seg til noe vi ikke klarer oss uten. Danser Shaakir Muhammad lengter etter en spesiell lyd. A-magasinet A-magasinet Når verden blir normal igjen, vet hotellarving Emilie Stordalen hva hun skal gjøre

Når dagene slik vi kjente dem, kommer tilbake, tror psykologiprofessor Espen Røysamb at noe har skjedd med oss.

Nå nettopp

«Derfor bør du leve i nuet.» «Slik lever du i nuet.» Er dette enda en sak om det evige maset om nuet? Nei, da.

Det er en sak om håp. Om hva vi alle gleder oss til. For på tampen av marerittåret 2020 må vi se for oss det fine som venter på den andre siden når vaksinen kommer og solen tar skikkelig igjen.

Hvite, greske strender. En klem fra farmor. Venner som sitter tett rundt et langbord og ler uten å være redd for at spyttet spruter.