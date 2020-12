Samvittigheten spiser henne opp: Bør hun fortelle om den uskyldige flørtingen med en kollega?

Hun har flørtet med en kollega på fest, men alt som skjedde, var et «luftkyss» på kinnet. Bør hun fortelle kjæresten om det?

Åge Peterson

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Åge Peterson Illustratør

12 minutter siden

Jeg er en kvinne i 20-årene som har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort. Håper du kan hjelpe meg å sortere tankene. I sommer var jeg på en fest med noen av dem jeg jobbet sammen med, og en mannlig kollega prøvde seg på meg hele kvelden.

Jeg tok imot oppmerksomheten, men ga lite eller ingenting tilbake. Siden jeg hadde kjæreste, måtte jeg selvsagt unngå mer, selv om jeg må innrømme at jeg egentlig hadde lyst der og da. Utpå natten, da han var blitt veldig full og pågående, sa jeg likevel at jeg hadde vært betatt av ham de siste dagene, og at jeg og kjæresten ikke hadde det så bra for tiden. (Det var for øvrig en sannhet med modifikasjoner.)

