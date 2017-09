– And now … ze cheese! Vi hadde akkurat spist oss gjennom en imponerende lunsj. Men det var først da osten kom på bordet, at franskmannen ved min side virkelig viste entusiasme. Ostebiten som ble båret inn på tallerkenen var ikke stort større enn tommelfingeren min. Likevel snakket han som om resten av måltidet egentlig bare var oppvarmingen for … ze cheese.

Det klassiske norske ostefatet ble skapt på begynnelsen av 80-tallet, tror jeg. Da inviterte foreldrene mine til ost og rødvinsfester. En tradisjon som senere ble adoptert av unge studenter, som flettet det inn i fadderukene sine som en flørt med et voksenliv de enda ikke helt eide. Hvordan ser det fatet ut? Kremost med pepper fra Tine. En blåmuggost og en brie. Dandert med paprika, Ritz-kjeks og druer. Alt servert med rødvin. Voila!