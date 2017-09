– En liten del av meg tenkte at «dette er jo helt sykt», sier Tommy Wirkola.

Han er på filmfestivalen i Haugesund for å lansere What Happened To Monday, en blodig dystopi fra et samfunn med en streng ettbarnspolitikk. På rollelisten står et stjernelag av skuespillere, inkludert Glenn Close (70) og Willem Dafoe (62). Hollywood-veteraner kjent fra filmer som Farlig begjær og Platoon. Nå skulle de plutselig instrueres av en 37-åring med rørleggerbakgrunn fra Alta.