Oberstløytnant Adolf Roscher Roschberg så mellom fingrene med at de to sønnene hans drev med teater og dans på fritiden. Han var bare glad for at de holdt seg i form. Dans var vel like god trening for soldatlivet som noe annet.

Derfor fikk Leif og Pål lov til å sette opp sommerteater i den store hagen på Inkognito Terrasse bak slottet i Oslo. De fikk lov til å ta dansetimer hos skuespiller og danser Per Aabel sammen med den kommende isdronningen Sonja Henie. De fikk lov til å opptre på barneteater. Og de fikk lov til å dra til London sammen med moren som 17-åringer. Offisielt skulle de studere språk, men den egentlige motivasjonen var å skaffe seg danseoppdrag.