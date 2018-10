Kanskje fikk du med deg at roboten Sophia, som er blitt «statsborger» i Saudi-Arabia, nylig var på norgesbesøk og snakket med statsminister Erna Solberg. Kanskje leste du i fjor om at Facebook «måtte» avbryte et forsøk med to roboter som «utviklet sitt eget språk – og lærte seg å lyve».

Kanskje har du lest disse sakene eller noen av de andre tallrike dramatiske overskriftene: Robotene tar jobben din! Maskinene slår verdensmestere i spill!