I sofaen hjemme sitter firebarnsmoren i begynnelsen av 30-årene og tørker stillferdig bort tårene. Hun tenker tilbake på septemberdagen for to år siden da hun var på reise i hjemlandet for å være med i mormorens begravelse. Hun var dypt preget av sorg. Mormoren, som døde plutselig, hadde vært som en mor for henne.