Oslo 1971: Forsker Aud Korbøl sitter på gulvet på en trang hybel og spiser sammen med en gjeng pakistanske menn i tyveårene. I tråd med tidens mote har hun miniskjørt. Uten et ord reiser en av mennene seg, henter et pledd og legger det resolutt over forskerens bare knær.

– Korbel! You must never again come here with mini­skirt, sier han lavt før han tar plass på gulvet og samtalen kan fortsette.