I denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser har jeg i dag kommet til bokstaven F. Det er F for Familiefølelsen. Intet mindre.

Det kan også være F for Forventningskriser. Julen er forventningenes anabole høytid. Nå er den definitivt over for denne gang. Julen er tiden for bevegelser og for å bli beveget. Familien er den store turoperatøren i psyken, geografien – og forventningene. Hvordan gikk det? Ble det høytid eller lavtid?