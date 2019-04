Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er det vanskelige barnet, det sorte fåret i familien. Jeg har lest en rekke innlegg hvor det står om hva man skal gjøre når man har en slik i familien, og jeg har lest rådene med interesse og mye sårhet. Jeg ønsker at du kan skrive mer om dette, om så bare for å øke forståelsen av årsakene til at en blir en del av utenforskapet i en familie, og hvordan det oppleves.