Endelig! Så snart vi hadde pakket bort Halloween-kostymene, begynte jeg å snekre på denne artikkelen. Det er nesten ingenting som setter meg sånn i julestemning som å håndplukke de seks smakene jeg mener dekker alle behov i julen. Seks smaker som skal kunne matche lutefisk og pinnekjøtt, rakfisk og lefse, ribbe og medisterkake, julekake og valnøtter. Så må vi selvsagt ikke glemme at du også trenger noe å servere når venner kommer på besøk eller du ligger på sofaen og ser Love Actually. Det er krevende, men ikke umulig. Kjære leser, her har du årets redningsplanke med arbeidstittelen: All I want for Christmas.