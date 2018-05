– Man føler seg litt dum i begynnelsen, sier Martin McCarthy.

24-åringen har nettopp kastet seg på det som internasjonale medier har utropt til «årets hotteste treningstrend»: Plogging. Treningsformen, som innebærer å jogge samtidig som man plukker søppel, har det siste året spredt seg fra Sverige til hele verden. Men er foreløpig ikke vanligere enn at McCarthy – som i dag debuterer med treningstights og pose under armen – har fryktet at det vil bli «litt kleint».