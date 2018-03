Ennå har jeg til gode å høre en vanlig kunde sukke over mangel på uprøvde varer i Vinmonopolets hyller. De fleste kjenner seg overveldet over alt de ikke aner hva er. Vet du hva? Nå er det påfyll igjen. Hver åttende uke slippes et stort antall nyheter.

I mars får femti nye viner fast hylleplass. 982 andre kan du bestille. Bak hver slipp ligger månedsvis og år med arbeid. Noen har reist og smakt. Forespørsler sendt ut til importørene. Vareprøver levert. Så venter blindtester av smak. Byråkratiet. Logistikk-utfordringene. Helt til slutt blir ideene virkeliggjort.