Foto: Privat A-magasinet De orket ikke leve Derfor skriver Aftenposten om selvmord blant unge

Nå nettopp

Vi har ingen å miste. Ingen. Hvert eneste menneske som tar sitt eget liv, etterlater seg et tomt rom som ingen andre kan flytte inn i.

Slik innledes regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord. Den trådte i kraft i fjor og skisserer en nullvisjon for selvmord i Norge. Hvordan året med pandemi, nedstenging og isolasjon har påvirket tallene, er det for tidlig å si noe om. Men en kartlegging A-magasinet har gjort, gir oss noen indikasjoner. Fagfolk er spesielt bekymret for unges psykiske helse.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn