Foto: Emily Eldridge A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Dette bør du gjøre med barna i ferien. Men unngå nostalgi-fellen. Familieterapeut Hedvig Montgomery’s råd til aktiviteter med barna i sommer handler ikke om fysisk aktivitet.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Nå nettopp

Vi er alle styrt av følelser, enten vi liker det eller ikke. Når vi lærer å forstå oss selv og beskrive våre egne følelser, gjør det oss til klokere mennesker. Vi blir bedre rustet til å møte våre egne og andres reaksjoner, lettere å snakke med for andre, og vi skjønner mer av alle de rare hendelsene som sterke følelser kan føre til.

Så hvordan skal vi lære barna våre å forstå og håndtere følelser? Finnes det kanskje en god bok om temaet?

Svaret er at det finnes en million gode bøker med følelser. Og at en slik bok kan være som et emosjonelt treningsstudio for barn. Derfor bør du lese med barna i sommer, uansett alder.

