Foto: HEIKO JUNGE A-magasinet Notert Jeg hadde lite sympati for dem som klaget over innreisekaoset. Helt til jeg selv dro ut og kom hjem.

9 minutter siden

– Hei, det er fra nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Er det Pål Hagesæther?

– Det er meg ja.

– Har du kommet deg hjem til leiligheten din? Eller bor du på hotell?

– Jeg er hjemme.

Det var to dager siden jeg var kommet hjem fra utlandet. Nå satt jeg i karantene hjemme. Oppringningen kom som en overraskelse. Etter å ha bodd i Norge hele livet, er jeg ikke vant til å bli forhørt av staten. Men nå skulle de ikke bare vite hvor jeg befant meg, jeg ble også testet i reglene for hjemmekarantene. Et øyeblikk lurte jeg på om jeg ble overvåket.

