A-magasinet Humor Da Sebastian ble født, var medieoppmerksomheten så massiv at foreldrene lot ham bo i skjul hos venner Hva gjør du når du hverken har armer eller ben? Sebastian bestemte seg for å bli standup-komiker.

30. nov. 2020 10:35 Sist oppdatert nå nettopp

A-magasinet fyller 15 år og byr på gjensyn med flere saker. I 2011 fulgte vi Sebastian på veien mot å nå drømmen. I dag er han blitt pappa. Om han fortsatt er standup-komiker? Det kan du lese nederst i saken.

Det er nå det virkelig begynner, tenker Sebastian Tjørstad.

Cafeteatret på Grønland i Oslo er fylt til randen, ikke en stol er ledig. Kameraten Pedro tar et godt gripetak rundt brystkassen og bærer ham opp trappene. Sebastian kjenner det i magen. Han puster tungt, kjenner seg varm. I høst var han i tvil. Standup-komiker? Humor har han, det vet han, men hva skal han fortelle?

Fallhøyden kan være stor når du hverken har armer eller ben.

Sakte har usikkerheten sluppet taket. For noen uker siden ringte NRK. Manuset til en teaterforestilling er snart klart. En dag så han det nemlig helt klart for seg: Det morsomme med meg er jo meg. Han er 27 år og drømmer om å reise rundt i verden med et eget show. Holde foredrag. Inspirere.

– Bare kos deg, smiler Pedro og setter Sebastian fra seg på scenekanten.