– Se på dette! Tenk at vi har det sånn i byen! Robert Stoltenberg slår ut med armen over den glitrende sjøen ved Bygdøy sjøbad. Dette er et av hans absolutte favorittsteder i Oslo.

– Noe av det beste jeg vet er å stå opp tidlig, jogge en tur i skogen her og ta et bad før det kommer andre folk på stranden. En perfekt start på dagen, sier komikeren.