A-magasinet Forbrukslån Ingvild Elvestad (32) mistet kontroll over regningene og forbruksgjelden. Slik kom hun på rett kjøl.

Ingvild Elvestad (32) gjemte konvolutter med inkassokrav innerst i skapet. Først da hun endelig turte å fortelle om pengeskammen, klarte hun å ta tak i problemene.

04.05.2023 11:04 Oppdatert 07.05.2023 10:04

Sommeren for snart fem år siden står Ingvild Elvestad i et tomt, mørkt hus og vasker gulvene med kaldt såpevann. Strømmen er slått av fordi strømregningen ikke er betalt, og huset er lagt ut for tvangssalg.

Inni seg kjenner hun seg like kald som vaskevannet. Hendene vrir kluten på automatikk og drar gulvkosten over gulvet med mekaniske bevegelser.