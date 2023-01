A-magasinet Portrettet Tom Hanks: – Jeg har vært folks barnevakt i mange år Gjennom mer enn 40 år har Tom Hanks samlet USA om felles idealer, som mot og anstendighet. Men se nå: enda en sint, hvit mann.

18.01.2023 11:45

– Jeg ser en raserimaskin der ute som tjener store penger, sier skuespiller Tom Hanks og fikler med brusopptrekkeren i den pene stuen på staselige Grand Hotel i Stockholm.

Hanks er her for å fortelle om en mann ved navn Otto – like sur og tverr som sin svenske original Ove.

Og kanskje er det et tegn i tiden at selv Tom Hanks nå spiller sint, hvit mann som synes alt var bedre før.

Den gode amerikaneren

Slik publikum har kjent ham, er det som samlingspunkt i et stadig mer splittet USA. Da Readers Digest for ti år siden kåret de 100 personene folk hadde mest tillit til i USA, toppet Tom Hanks listen. Gjennom mer enn fire tiår har folk fulgt ham fra uskyldsrene «Big» og søte «Sleepless in Seattle» til storslåtte dramaer som «Forrest Gump» og «Saving Private Ryan».

Som New York Times nylig oppsummerte posisjonen: «Det er noen få kunstnere, og Tom Hanks er blant dem, som går ut over vanlig popularitet og isteden kommer til å kroppsliggjøre en del av vår felles, amerikanske historie.» En «avatar for amerikansk godhet», kaller de ham.

Men nå? Noe har skjedd. Også for Tom Hanks. Sosiale medier er skrudd sammen slik at raseri sprer seg lynraskt. Sinnet vokser. Også mot superstjerner som tidligere traff «alle».

