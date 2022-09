A-magasinet Økonomispesial Kampen er over. Det endte i konkurs.

På én uke måtte Josefine Andrén stenge, tømme, selge og si opp 28 ansatte.

I går 11:08

«Kan dere banke på vinduet når dere kommer?» spør Josefine Andrén over telefon. Fire dager er gått siden gründeren syklet til Oslo tinghus med et halvt kilo papir fulle av detaljer om livsverket sitt, kafé- og cateringselskapet Funky Fresh Foods. Noen timer senere fikk selskapet oppnevnt bobestyrer hos et advokatfirma. Siden har hun sagt opp 28 ansatte og tre leiekontrakter i Oslo. Mobilen var registrert på firmaet, og nå har Telia sagt opp abonnementet. Hun vet derfor ikke om vi kan ringe henne denne fredagsmorgenen, når industrikjøkkenet skal tømmes.

– Denne uken er alt fokus på å selge unna verdier, så banken ikke tar huset mitt, sier hun.