A-magasinet Siste ord Perleøredobber for svin? Estetikk, pønt og pønk. Og mote-forestillinger.

29.06.2023 09:22

I fjor fikk jeg meg hull i ørene. Tenk det, en mann på 29 år kastet seg på den stadig mer liberale kjønnsnormen. Han hev seg inn på nærmeste drop-in-tilbud og fikk en tykk nål stukket gjennom den forsvarsløse klædden nederst på hvert øre.

– Jeg angrer på at jeg ikke tok tatovering da jeg var ung, for nå er jeg blitt for gammel til det, sa faren min en gang.