– Realisten i meg sier at gåsehud er en reaksjon på kulde, sier kjernefysikeren.

03.04.2023 13:19 Oppdatert 03.04.2023 15:41

Jeg får ikke gåsehud av å tenke på kjernekraft i seg selv, men jeg kan få det av endringen vi står i nå, der folk som i utgangspunktet har sagt nei til kjernekraft plutselig sier: «Vent litt, la meg høre på hva du vil si»

Et godt eksempel på det er Stein Lier-Hansen i Norsk Industri som til E24 tidligere i vinter sa at hele debatten om atomkraft i Norge er bortkastet, at det ikke er noe vi skal ha her, men så gjorde han nesten helomvending etter at han leste et innlegg jeg og to kolleger skrev i Nettavisen.