Av alle krydderblandinger jeg har vært borti, er ras el hanout den mest mytiske.

13. sep. 2022 11:55 Sist oppdatert 48 minutter siden

Det mytiske ved den skyldes kanskje at det finnes så mange varianter av krydderblandingen. Det er vanskelig å finne et fellestrekk som definerer dem. «Ras» betyr «hode», og «hanout» betyr «butikk». Oversatt kan vi si at det betyr på øverste hylle, eksportkvalitet etc.

Min erfaring med markedsføring tilsier at når man må pynte med flotte ord, er innholdet så som så. Det skulle ikke forundre meg om ras el hanout ble til fordi krydderhandleren ville bli kvitt noen gamle greier som lå bakerst på øverste hylle. Og derfor ga den et navn som hyllet blandingen inn i en vag og mytisk tåke.

Du finner ras el hanout i mat fra Tunisia til Marokko. Gjerne i tyngre kjøttretter, gryter og grønnsaker.

Det som ofte går igjen, er bruken av blomsteraromaer, som tørkede roser, sammen med mye muskatblomme og en blanding av safran og gurkemeie. Det siste gjør at blandingen passer utmerket til skalldyr og fisk, for eksempel breiflabb. Klaret og eller brunet smør setter prikken over i-en. Andre smaker jeg synes passer godt til, er den anisaktige du finner i fennikel og krondill.

