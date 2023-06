A-magasinet Flyktninger Flyktningen som fikk hjelp av Di Derre og Postgirobygget

I Ukraina sang han om døende soldater. Så flyktet Alen Seblani til landet med fyr, idyll, jenter som kommer og jenter som går.

29.06.2023 10:49 Oppdatert 30.06.2023 11:49

I et klasserom i Tønsberg reiser to elever seg og går opp foran klassen. En av tilhørerne er 29 år gamle Alen Seblani, på tampen av sitt første år med norskopplæring. De to medelevene skal ha en gjennomkjøring av den kommende muntlige prøven, men når det blir klart at den ene ikke har forberedt seg, utbryter Alen:

– Han ble tatt på sengen!