Når barnets følelser bestemmer alt

Nok et sinneutbrudd hos 10-åringen. Det oppleves helt urimelig og som lyn fra klar himmel.

En familie kan fort havne i ubalanse i ferien. Det brukes så mye tid på forhandling om alt fra bading til is. Ting som egentlig skulle være hyggelig. Men når alt skal forhandles om, når hver minste motstand skal granskes og diskuteres, da blir hyggen klemt opp i et hjørne.

Far ser rett på meg når han snakker, mor sitter stille ved siden av. Far opplever et stort behov for å endre hvordan de møter datteren. Det må skje noe, ellers rakner de som familie. Fortvilelsen dirrer i rommet.