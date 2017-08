Krimbloggen: Michael Connellys nye krimheltinne jobber nattskiftet i Hollywood

Etter 19 bøker og tre TV-sesonger med LAPD-etterforskeren Harry Bosch føles det som om man kanskje kjenner den harde rettferdighetskjemperen litt for godt. Dette har muligens bestselgende Michael Connelly selv også innsett, så i The Late Show rykker han tilbake til start med en flunkende ny politihelt. Det vil si: politiheltinne, som er første gang for Connelly.

Renée Ballard jobber nattskiftet på Hollywood Station. På morgenkvisten sendes sakene – drap, kidnapping, ran, voldtekt, hva som helst – videre til de spesialiserte avdelingene. Ballard ble degradert til det prestisjesvake nattskiftet – the late show – etter at hun rapporterte sjefen sin for seksuell traksassering. Bitter? Ja. Mindre ivrig i jobben? Ikke snakk om.