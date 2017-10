Slik oppdager du om barnet ditt er en mobber

Du finner dem i skolegården og på fotballbanen, i svømmehallen og på skolebussen. Mobbere er både tykke og tynne, høye og lange. Englebarn og bøller, skoleflinke og unnasluntrere. Å oppdage dem er vanskelig. De har ingen særtrekk eller spesielle kjennetegn.

– Det kan virke usannsynlig at snille og nydelige barn kan være i stand til å mobbe. Men alle bør være klar over at hvem som helst kan få en telefon hjem om at barnet deres har vært delaktig i mobbing av andre, sier Unicefs mobbeekspert Kristin Oudmayer, og understreker: