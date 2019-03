Geir Isaksen vil kjenne på det samme som kundene sine om morgenen. Derfor hender det at 64-åringen står på perrongen på Kolbotn stasjon og koker i topplokket. Han kan ikke utstå å komme for sent, NSB-konsernsjefen. Beklager, signalfeil, Vy-konsernsjefen. Følelsen blir dobbelt så sterk når han vet at det er hans ansvar at de rundt ham heller ikke er i rute. Kanskje kommer en kjenning bort og sier tørt: «Det hadde jo vært fint om toget gikk, Geir.» Han ser andre passasjerer ta frem telefonen og taste inn de vanlige meldingene til sjefen, kolleger eller noen de skal møte: «Kommer litt senere. Togtrøbbel.»

Noen dager er så trøblete at de blir til nyheter øverst i nettavisene. Da går Geir Isaksen rundt i det åpne kontorlandskapet i 8. etasje i Schweigaards gate 23 og tenker på alt som kan ha skjedd, og hva det går an å lære av det: En isklump i klem i en sporveksler. En kråke som har forvillet seg inn et sted den aldri skulle ha vært og kortsluttet et helt sikringsskap. En togdør som nekter å lukke seg, tog kan som kjent ikke kjøre med åpne dører.