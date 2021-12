A-magasinet Rusavhengighet Da faren døde, pakket datteren klærne hans i to kofferter og delte dem ut til Oslos rusavhengige

Siden har Siw Indsetviken bare fortsatt. Hver eneste uke.

Nå nettopp

Det var over 20 minusgrader den natten i 2011. Siw Indsetviken hadde laget to termoser med varm drikke, ti matpakker og pakket to kofferter fulle av farens klær.

