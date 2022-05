A-magasinet Matskolen Matskolen: Nykvernet krutt

Om du bare er bitte litt opptatt av krydder, bør du skaffe deg en krydderkvern.

«Kan jeg ikke outsource kverningen, da? Det er jo malt krydder å få kjøpt i butikken.» Absolutt, men det er to problemer: For det første svinn. Om du liker å ha et arsenal av smaker i huset, kan jeg love deg at de posene med krutt du åpnet for tre måneder (eller var det tre år?) siden, er like ubrukelige som en sløv kniv. Kanskje verre.

Hel krydder i en lys- og lufttett boks holder seg mye lenger. En kardemommekapsel kan du ha glede av et par år etter at du åpnet boksen. Hadde den vært malt, ville det bare vært et blekt, gjennomsiktig omriss igjen.

