A-magasinet Portrettet Steven Van Zandt i åpenhjertig intervju: – Lenge trodde jeg at jeg «fucket opp» skjebnen min Neste uke er det ti år siden «Lilyhammer» endret norsk TV-historie. Nå drømmer Steven Van Zandt (71) om en ny sesong – og isfisking på Innlandet.

Per Christian Selmer-Anderssen Journalist

Nå nettopp

– Alt jeg har oppnådd, kom etter at jeg trodde at livet var over, sier Steven Van Zandt.

Han ser på meg gjennom skjermen. Har det karakteristiske tørkleet rundt hodet og en mexicansk dødsfigur i bakgrunnen. Figuren er malt hvit i ansiktet, stivnet i en grimase.

Steven Van Zandt bygget opp plateselskap og radiostasjon, ble mafioso i megasuksessen «Sopranos», for deretter å reise til et land som var rikt på olje, men fattig på film- og TV-industri. «Et omvendt Qatar», skriver han om Norge i selvbiografien «Unrequited Infatuations», som ble utgitt i fjor høst. Det er historien om da Bruce Springsteens gitarist sluttet i E Street Band – og måtte definere seg selv på nytt.

– Når du tror at livet ditt er over, når du har møtt veggen, blitt skuffet og ting ikke ble slik du hadde tenkt: Da er det alltid en vei videre. Så fortsett! Hvis du fortsetter, vil du finne ut at skjebnen har overraskelser på lur.

– Det er et universelt budskap?