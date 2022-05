Vinskolen: En trygg havn

Er du redd for å gjøre bomkjøp? Handler du fra denne hyllen, trenger du ikke bekymre deg.

41 minutter siden

Jeg begynte å bli skjødesløs. Dumpet ned på fortauskafeer og restauranter og viftet bort vinkartet.

– Hva vil du drikke, spurte kelnerne.

– Hvit vin, svarte jeg.

Folk som kjenner meg, stusser over scenarioet. Jeg pleier å fortape meg i vin-diskusjoner før middagen. Rynker på nesen over stutte glass. Klager på temperatur. Overstyrer ekstrahjelpen. Nei da, jeg skjerpet meg etter at datteren min tok til tårene etter en (litt for) langvarig diskusjon med hovmester om druen chenin blanc. Jeg er likevel langt fra å stole blindt på hva jeg får skjenket. Så hva i huleste skjedde her?

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

