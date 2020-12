A-magasinet Ingvard Wilhelmsen Redd for kreft? Hjertet? Terror? Å fly? Hypokonderlegen viser deg hvordan du tar kontrollen tilbake i eget liv.

Hypokonderlegen mener vi alle har noe å lære av kongens blære.

22. sep. 2016 21:30 Sist oppdatert nå nettopp

Hypokonderlegen har sikkert kurert noen hundre hypokondere siden denne artikkelen første gang ble publisert høsten 2016. Men hans beste råd for et bedre liv går ikke ut på dato!

I over tyve år har Ingvard Wilhelmsen behandlet norske hypokondere. Mange av dem så sikre på at de kommer til å dø at de glemmer å leve.

Han har lært seg å tenke motsatt. I lengre tid har han nemlig tatt gledene på forskudd. Så har han i alle fall hatt dem, om de ikke skulle slå til.

Sånne ting sier han. Han er vittigere enn det trauste kontoret skulle tilsi. Tørrvittig, men vennlig. Og på Norges eneste hypokonderklinikk tar han hypokonderne på det dypeste alvor.

Trolig er det også derfor han klarer det andre leger ikke klarer: å gjøre dem friske.