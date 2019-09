Har du en stressende familiehverdag? Kutt ned på antall aktiviteter, smil og småprat mer.

Det er et av mange viktige budskap fra psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i ukens episode av Foreldrekoden. Her er temaet barn og fritidsaktiviteter.

Noen foreldre har et brennende ønske om at barn skal utnytte sitt talent i én idrett eller aktivitet. Andre er opptatt av allsidighet fra tidlig alder.

Men begge disse strategiene kan slå uheldig ut. Enten ved at barna blir stresset fordi hverdagen overlesses, eller at de føler det er lite rom for at de selv styrer, og mister piffen.

– Bare noe vi gjør

– Uansett hvor mye eller lite fritidsaktiviteter barna er med på – det betyr lite for barnas og familiens lykkenivå, understreker Montgomery.

– Det som betyr noe er hvordan du kobler deg på barnet. Hvordan dere småprater sammen, hvordan dere hilser. Disse tingene gir lykke. Aktiviteter er bare noe vi gjør, sier Montgomery.

Har du skapt et «prosjektbarn»?

I ukens episode utforsker vi hva som gir den rette balansen i hverdagen. Hvor tidlig bør man begynne med fritidsaktiviteter? Når er greit å satse på én idrett eller aktivitet? Du blir også kjent med begrepene «prosjektbarna» og «intensivt foreldreskap».

Og: Under vignetten «Dagens spørsmål» svarer Montgomery på hva man kan gjøre for å få barn til å bidra mer med husarbeid.

