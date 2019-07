Å, som han har trent på å bli ett med hesten, utvikle et felles åndedrett med dette 600 kilo store vrinskende dyret. Gjennom hele vinteren har han tatt ridetimer for å bli den som bestemmer i ekvipasjen.

For å kunne ri like ubesværet som en øvet regent, må Hermann Sabado sørge for at hesten ikke oppdager hans nervøsitet.