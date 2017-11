Vi vet alle at god mat krever arbeid, fra bonde og slakter til kokken ved kjøkkenbenken. Det vi glemmer, er arbeidstimene dyret legger ned. Når kua står der ute på engen og på avstand ser ganske uvirksom ut, er det full aktivitet i to soner: Kjevene og halen. Non stop. Hele dagen. Dette gir kraftige muskelfibre med masse smak både i kjake, tunge og ikke minst hale.

Disse delene av dyret er kanskje de som mest minner oss om at dette har vært et levd liv, og for noen blir det problematisk. Det er på en måte det motsatte av kjøttdeig, hvor dyret er redusert til en tube med proteiner og dermed lettere å fortære uten skyldfølelse.