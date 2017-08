Uteskolen: Somliga går med trasiga skor

Hver sommer de fem siste årene har jeg tenkt at jeg burde kjøpe nye sandaler. Den første sommeren jeg tenkte det, altså for fem år siden, var sandalene mine cirka fem år gamle. Jeg hadde brukt dem hver sommer, omtrent hver dag fra mai til september, sålen hadde løsnet, læret var stivt og tørt, korken sprukken. Jeg undersøkte hva som fantes på sandalmarkedet, det var en ukjent verden for meg, og jeg kom raskt frem til at alle sandaler var veldig stygge, bortsett fra de jeg selv hadde, så derfor bestemte jeg meg for å beholde dem noen år til.

Jeg vasket dem og smurte dem inn med fett, limte sålene og la sandalene i press under den blytunge boken Oslo byleksikon over natten. Dagen etter var de som nye, litt flate, selvsagt, men i perfekt stand, myke og smidige og fordi jeg hadde brukt dem så mye, optimalt tilpasset mine brede og underlige føtter.