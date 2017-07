Siste ord: Den livsviktige pynten

I denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser har jeg i dag har kommet til bokstaven P. Det er P for Pyntepsyken. I vår kulturhistorie er det talt og skrevet mye negativt om forfengelighet. Men det finnes selvfølgelig en god forfengelighet, som er selvrespekt, omtanke for seg selv og andre, og drevet av et overskudd. Som med det meste i våre liv, så handler det om å finnet «et passe». Ikke for mye og ikke for lite.

Jeg gjentar meg selv. Og har til hensikt å fortsette med det. Hver sommer drar vi til det samme stedet i Italia. I et urolig liv samler jeg på gjentagelsene. Mange morgener drar jeg opp til den samme piazzaen, bestiller det samme, ser på den samme utsikten, tar det samme bildet av kirken – og tenker det samme hver gang jeg er der. Som ikke-troende sender jeg den samme takken til paven.